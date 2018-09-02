Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что власти в Брюсселе не добьются от нее уступок по плану реализации Brexit и выстраивания будущих отношений с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что власти в Брюсселе не добьются от нее уступок по плану реализации Brexit и выстраивания будущих отношений с ЕС."Я не буду подталкивать к принятию компромиссов по предложениям, прозвучавшим на заседании кабинета министров 6 июля, которые не отвечают нашим национальным интересам", — заявила Мэй в авторской колонке, опубликованной в свежем номере The Sunday Telegraph.Статья адресована депутатам-евроскептикам, которые выступают против ее предложений. В частности, нередко звучат опасения по еще большему смягчению программы выхода страны из ЕС. Также Мэй отвергает идеи по проведению второго референдума по выходу Британии из Евросоюза. "Я не поддамся намерениям тех, кто хочет вновь поднять этот вопрос", — написала Мэй.По мнению премьер-министра, ближайшие месяцы станут ключевыми в формировании будущего Великобритании. Решение по выходу из ЕС, принятое на референдуме, будет осуществлено 29 марта 2019 года. "Поступая таким образом, мы построим более сильную Великобританию, отвечающую требованиям будущего", — считает Мэй.