В Анапе создадут научно-технологический центр для прохождения военной службы одаренными ребятами.

Научно-технологический центр для прохождения военной службы для одаренных призывников будет создан в Анапе, сообщил российский президент Владимир Путин.В ходе общения со школьниками-победителями олимпиад 2017—2018 учебного года и их наставниками, президент рассказал об этой инициативе: "Для талантливых ребят у нас создаются "научные роты". Сейчас в Анапе будем создавать научно-технологический центр, где будут работать и проходить срочную службу молодые люди призывного возраста".Президент, в свое время ставший одним из инициаторов контрактной системы службы в армии, рассказал о планах по увеличению числа контрактников в российской армии. По словам президента, это связано не столько с пожеланиями самих призывников, сколько с наличием в армии сложной техники, обращение с которой требует серьезной профессиональной подготовки."Для такой службы нужны люди с "математическими мозгами", — считает Путин.Реформирование армии с учетом процесса увеличения служащих по контракту продолжится в России. Этим займутся новые военно-политических органы, сейчас идет их формирование, заявил начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. В числе основных задач этих органов: формирование воина-государственника, считает Картаполов. Этой цели военные планируют достичь с помощью патриотического воспитания военнослужащих, поддержания высокого уровня правопорядка и обеспечения социальных гарантий личного состава."Главная цель заключается в формировании надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества: государственности, духовности и патриотизма", — сказал замминистра на вводной лекции в Военном университете.