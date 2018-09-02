Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видеонарезку с отрывками из ее нового шоу Замуж за Бузову. Происходящее на съемочной площадке она, кажется, воспринимает со всей серьезностью, а проблемы могут довести ее до слез.

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видеонарезку с отрывками из ее нового шоу "Замуж за Бузову". Происходящее на съемочной площадке она, кажется, воспринимает со всей серьезностью, а проблемы могут довести ее до слез.Новое шоу Ольги Бузовой – своеобразная программа "Холостяк" в зеркальном отражении – получил неоднозначные оценки экспертов и простых зрителей. Тем временем сама певица ловко разжигает интерес к своему проекту.Так, на странице в Instagram артистки была опубликована нарезка из самых ярких моментов очередного выпуска. Понять из них, что же происходит в программе, нельзя, зато становится ясно, что Бузова относится к шоу максимально серьезно, а проблемы при взаимодействии с участниками легко могут довести ее до слез и вызвать истерику. Чтобы выяснить, что именно вызвало у красотки такую реакцию, любопытном зрителю придется посмотреть выпуск целиком.Отметим, желающих с головой погрузиться в перипетии отношений Ольги Бузовой и участников шоу мужского пола оказалось достаточно. В комментариях под роликом многие хвалят программу, а некоторые сокрушаются, что у их она пока не вышла.Разгорелось среди комментаторов и обсуждение женихов, пришедших бороться за сердце восходящей звезды отечественной эстрады. Тут пользователи Сети проявили редкое единодушие – они сошлись, что Ольга Бузова достойна всего самого лучшего и вряд ли кто-то из пришедших на проект сможет составить ей адекватную партию.Встречались и голоса скептиков, которые и вовсе заподозрили, что программа "Замуж за Бузову" на телеканале ТНТ вовсе не преследует цели найти певице настоящую любовь. Эти проницательные пользователи Сети уверены, что продюсеров интересуют только рейтинги, поэтому и была выбрана столь обсуждаемая персона с известными на всю страну проблемами в личной жизни.