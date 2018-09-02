В южнокорейском Чханвоне продолжается чемпионат мира по стрельбе, на котором разыгрываются лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золото в стрельбе из пневматического пистолета в миксте с 10 метров.

В южнокорейском Чханвоне продолжается чемпионат мира по стрельбе, на котором разыгрываются лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золото в стрельбе из пневматического пистолета в миксте с 10 метров.Российские спортсмены набрали 488,1 очка. Второе место заняли китайские стрелки Ван Цянь и Ван Мен И (480,2). Третьими стали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук (416,7). Российская команда завоевала вторую олимпийскую лицензию на турнире.