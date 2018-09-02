Пресс-служба аэропорта Сочи выразила соболезнования родным сотрудника предприятия Владимира Бегияна, который скончался от сердечного приступа во время аварийной посадки самолета авиакомпании ЮТэйр в субботу.

Пресс-служба аэропорта Сочи выразила соболезнования родным сотрудника предприятия Владимира Бегияна, который скончался от сердечного приступа во время аварийной посадки самолета авиакомпании "ЮТэйр" в субботу.Семья скончавшегося на работе получит выплаты по коллективному договору, страховку и его годовой заработок, пишет ТАСС.Владимир Бегиян проработал в аэропорту Сочи более 33 лет, поднявшись по карьерной лестнице до руководителя комплексной смены аэропорта.Бегиян умер, помогая эвакуировать пассажиров из загоревшегося самолета. Лайнер выкатился за пределы ВВП, у него разрушились крыло и шасси. 18 пассажирам понадобилась помощь врачей.