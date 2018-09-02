Московский ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов на столичном стадионе Лужники. Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Московский ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов на столичном стадионе "Лужники". Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.Вместимость домашнего стадиона армейцев "ВЭБ-Арены" – 30 тысяч зрителей, в то время, как "Лужники" способы принять 81 тысячу посетителей. Поэтому армейцы хотели бы принимать соперников по групповому этапу Лиги чем пионов именно в "Лужниках". "Мы рассматриваем вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках". Согласно регламенту, все три домашних матча группового этапа надо играть на одной арене. Поэтому будем играть либо в "Лужниках", либо на "ВЭБ-Арене", — сказал ТАСС Роман Бабаев.ЦСКА выступит в Лиге чемпионов в группе G. Соперниками москвичей будут чешская "Виктория", испанский "Реал" и итальянская "Рома".