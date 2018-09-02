Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) реализует психокоррекционную программу для осужденных и сотрудников ведомства.

Психокоррекционная программа для заключенных и тюремщиков, разработанная Академией ФСИН, с 1 января 2018 года реализуется во всех учреждениях ФСИН России.Программа состоит их трех этапов – психодиагностического, психокоррекционного и посткоррекционного. Замначальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ведомства Федор Ушков уточнил, что программа для заключенных – добровольная.Психокоррекционная программа для сотрудников помогает сохранить психологическую устойчивость, передает "Интерфакс".