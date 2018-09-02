Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал отказаться от американской валюты при международных расчетах. Предложение прозвучало в столице Кыргызстана Бишкеке, где турецкий лидер находится с рабочим визитом."Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, и использовать расчеты в национальных валютах", — сказал Эрдоган в воскресенье, выступая на бизнес-форуме Турция — Киргизия, сообщает информагентство Anadolu.Привязка системы торговли к доллару в последние годы стала серьезной проблемой. Из-за торговых войн и усиливающегося протекционизма необходимо искать новую стратегию, считает Эрдоган."Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике", — отметил Эрдоган.Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились. Америка вдвое повысила пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — с начала года курс турецкой лиры по отношению к доллару упал почти на 40%. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.