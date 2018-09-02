Женщина сообщила, что ее 17-летнему сыну, находящемуся в салоне машины, внезапно стало плохо. Полицейские приняли решение доставить подростка в медицинское учреждение...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы помогли доставить молодого человеку, которому стало плохо, в больницу.К автоинспекторам, нёсшим службу на Варшавском шоссе, подъехал автомобиль «Шкода», из которого выбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что ее 17-летнему сыну, находящемуся в салоне, внезапно стало плохо. Подросток жаловался на резкие боли в животе, был бледен и стонал.Капитан полиции и его напарник, старший лейтенант полиции, оценив ситуацию, приняли решение доставить подростка в медицинское учреждение. Учитывая самочувствие юноши и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции посадили его вместе с матерью в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, незамедлительно доставили в больницу. Полицейские сопроводили их до приемного покоя и передали врачам. Молодой человек проходит обследование и лечение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81