Сколько концертов и телевизионных огоньков с участием Иосифа Кобзона провела Светлана Моргунова!.. Разумеется, она не могла не проститься с легендарным певцом. Вернее, ее подвели к гробу, потому что сама Светлана Михайловна передвигается с трудом.

Сколько концертов и телевизионных огоньков с участием Иосифа Кобзона провела Светлана Моргунова!.. Разумеется, она не могла не проститься с легендарным певцом. Вернее, ее подвели к гробу, потому что сама Светлана Михайловна передвигается с трудом.Она всего на два года младше Кобзона, но выглядит, будем откровенны, очень плохо. Причем резко сдала она буквально в последнее время. Изможденная, высохшая, сгорбившаяся – в ней невозможно узнать былую статную красавицу. Моргуновой 78 лет, но выглядит еще старше.Ангелина Вовк, Арина Шарапова и другие звезды Первого канала пришли в ужас от вида трясущейся Светланы Моргуновой. "Это Светлана Михайловна? Какой кошмар, господи!" – охали коллеги. Многие диктора давно не видели, поэтому и не ожидали встретить такой. Слишком уж разнится ее вид с тем образом, к которому мы привыкли и который полюбили...Со стороны даже казалось, что Моргунова не вполне понимает, где находится и что происходит. Возможно, виной тому – ее алкоголизм, слухи о котором ходят сегодня очень активно. Ее часто видят с рюмкой в кабаках или "под хумой" сидящей на лавочке. А может, дело в нереализованности – всю жизнь Светлана Михайловна блистала на телевидении и приемах, на парадах и концертах. А теперь стала никому не нужна.Прежде она была очень близка с Нелли Кобзон, поэтому сегодня вдова певца вполне могла бы вмешаться в происходящее в жизни Моргуновой. Но говорят, что полтора года назад они рассорились, и даже Нелли Михайловна не сразу узнала подошедшую к гробу Моргунову...После прощания с певцом в зале имени Чайковского телеведущая пожелала поехать и на кладбище. Она опиралась на мужскую руку, ибо сама может идти с большим трудом. Видеть ее в таком состоянии очень больно.