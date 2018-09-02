Замысловатые завихрения в нестабильном северном полушарии Юпитера можно увидеть на снимке, полученном с помощью космического зонда НАСА Юнона. В разных местах кадра видны всплески ярких белых всплывающих облаков, некоторые из которых отбрасывают тени на соседние облачные слои, расположенные под ними.

Замысловатые завихрения в нестабильном северном полушарии Юпитера можно увидеть на снимке, полученном с помощью космического зонда НАСА "Юнона" (Juno). В разных местах кадра видны всплески ярких белых "всплывающих" облаков, некоторые из которых отбрасывают тени на соседние облачные слои, расположенные под ними.Ученые, работающие с Juno, используют эти тени для определения расстояний между слоями облаков в атмосфере Юпитера. Это, в свою очередь, может дать ключ к пониманию их состава и происхождения.На сайте НАСА сообщается, что снимок был сделан 23 мая нынешнего года входе 13-го близкого пролета "Юноны" над Юпитером. Космический зонд, вышедший на орбиту Юпитера в 2016 году, находился в это время примерно в 11350 километрах от вершин облаков этой планеты.