Капитан катамарана Снегири-2, который спровоцировал столкновение двух судов на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Капитан катамарана "Снегири-2", который спровоцировал столкновение двух судов на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.Столкновение двух прогулочных судов на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной произошло вечером 31 августа. Ресторан-теплоход River Palace врезался в прогулочный катамаран "Снегири-2", который был пришвартован у причала "Воробьевы горы".В ходе расследования инцидента выяснилось, что капитан катамарана "Снегири-2" был в состоянии алкогольного опьянения. В крови капитана обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле.В результате столкновения пострадали два человека, от госпитализации они отказались, им оказана амбулаторная помощь. На обоих судах зафиксированы повреждения. Следователи после осмотра судов изъяли необходимую документацию и записи с видеорегистраторов, а также опросили членов команд, пассажиров и очевидцев.