Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Уход артиста многие восприняли как личную потерю, ведь на его песнях выросло не одно поколение людей. Комсомольские стройки, новогодние огоньки, дни победы, радости и горести большой страны – везде звучали песни Иосифа Давыдовича.

Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Уход артиста многие восприняли как личную потерю, ведь на его песнях выросло не одно поколение людей. Комсомольские стройки, новогодние огоньки, дни победы, радости и горести большой страны – везде звучали песни Иосифа Давыдовича."Человек с большим сердцем", "талант, равного которому не будет", "незаменимый" – все эти эпитеты звучали сегодня на гражданской панихиде. И всех их будет мало, чтоб описать ту роль, которую в жизни страны и каждого из нас занимал Кобзон. Кого-то вдохновлял, кому-то помогал, для кого-то был примером мужества, патриотизма и принципиальности.Он исполнил более трех тысяч песен, многие из которых пошли в народ и стали исполняться за столами, в компаниях. И каждая его новая композиция становилась откровением, даже если пел он "И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди".Кому-то не нравилась близость Кобзона к власти, кто-то не любил его за излишнюю прямоту, другие осуждали за помощь своей родине – Донбассу. Его запрещали, закрывали въезд в разные страны, обвиняли в связях с преступными группировками. Но вся эта пена потом уходила, а Кобзон все равно оставался.Кобзон, который пел в Сирии, Афганистане и Чечне, Кобзон, который выводил заложников из театрального здания "Норд-Ост"на Дубровке. Кобзон, который за свои деньги покупал продукты и учебники для жителей Донецка и Луганска. Кобзон, который просил президента за чужих ему шахтеров. Кобзон, на жизнь которого не раз покушались и которому часто угрожали. Певец, депутат, миротворец и просто Человек!Проститься с ним пришло столько звезд политики, театра, эстрады и спорта, как никогда и ни к кому прежде. А когда из зала Чайковского под звучащие из динамиков песни Кобзона выносили покрытый триколором гроб с телом певца, вся Триумфальная площадь кричала "Браво!". Овация певцу длилась более получаса.А в здании напротив – в гостинице "Пекин" – темнели окна рабочего кабинета Кобзона, куда он приходил каждый день не одно десятилетие. Теперь и окна, и кабинет, как и все мы, осиротели навсегда. Спасибо Вам, Иосиф Давыдович. Низкий поклон. И – браво!