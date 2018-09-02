Программу шестого тура российской премьер-лиги продолжил матч в Краснодаре, где местный клуб с одноименным названием принимал чемпиона страны – московский Локомотив. Встреча завершилась победой Краснодара 2:1. Решающий мяч был забит Магомедом-Шали Сулеймановым на исходе добавленного времени.

Программу шестого тура российской премьер-лиги продолжил матч в Краснодаре, где местный клуб с одноименным названием принимал чемпиона страны – московский "Локомотив". Встреча завершилась победой "Краснодара" 2:1. Решающий мяч был забит Магомедом-Шали Сулеймановым на исходе добавленного времени.Начинавший сезон в "Краснодаре" Федор Смолов вышел на поле в качестве игрока "Локомотива". Далеко не всем краснодарским болельщикам пришелся по душе этот переход, и появление Федора было встречено свистом. Смолов старался забить мяч в ворота бывшей команды. Но начало матча осталось за хозяевами поля, создавшими несколько острых моментов у ворот Гильерме Маринато.Однако первыми успеха добились гости. На 34 минуте другой новобранец Гжегож Крыховяк выскочил один на один с вратарем и был сбит Станиславом Крицюком. Мануэл Фернандеш реализовал 11-метровый. Но "Локомотив" недолго, всего пять минут ввел в счете. Вандерсон получил мяч в штрафной москвичей, обыграл защитника и нанес точный удар – 1:1.Во втором тайме получил травму и не смог продолжить встречу Смолов. Вместо Федора вышел Антон Миранчук. Преимуществом же овладел "Краснодар". В одной из атак мог забивать второй мяч Вандерсон, но его удар пришелся в штангу. У гостей был близок к успеху Алексей Миранчук, но его удар отразил Крицюк.Казалось, матч так и закончится вничью 1:1. Но на исходе четвертой добавленной минуты вышедший на замену молодой нападающий "Краснодара" Магомед-Шали Сулейманов пробил с края штрафной. Гильерме сыграл неудачно, пропустив мяч между ног."Краснодар" выиграл 2:1 и, набрав 10 очков, вышел на пятое место. "Локомотив" проиграл второй матч в чемпионате и с 8 очками находится на седьмой позиции.