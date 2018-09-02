В результате крушения вертолета с военнослужащими в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере три человека - иностранный пилот и двое афганских военных. Ранее сообщалось лишь о троих пострадавших в результате падения вертолета, их количество пока остается без изменений.

В результате крушения вертолета с военнослужащими в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере три человека — иностранный пилот и двое афганских военных. Ранее сообщалось лишь о троих пострадавших в результате падения вертолета, их количество пока остается без изменений.По словам представителя 209-го корпуса афганской армии "Шахин" Мохаммада Ханифа Резайи, вертолет с военными рухнул на землю с высоты примерно 15 метров, после крушения винтокрылая машина загорелась. Причиной падения вертолета названы технические факторы.На борту вертолета, который должен был доставить группу военнослужащих в северную провинцию Фарьяб, было 13 человек. Уточнены данные по раненым: это один иностранец и двое афганцев, передает афганский телеканал 1TV.