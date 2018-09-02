Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области.

Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные авиаструктуры.В установленное время экипаж вертолета, вылетевшего из Усть-Кута на геологоразведку, не вышел на связь. Сейчас идет поиск вертолета. Обстоятельства ЧП выясняются.Ми-8 принадлежит авиакомпании "Ангара". Компания — один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальнему Востоку. Парк воздушных судов компании насчитывает 37 единиц, из них вертолетов Ми-8 — 16 единиц.