Гражданская панихида проходит в эти минуты в Концертном зале имени Чайковского. Начало траурной церемонии планировали на 10 часов утра, но затем перенесли на два часа раньше, чтобы все желающие могли попрощаться с любимым артистом.

Гражданская панихида проходит в эти минуты в Концертном зале имени Чайковского, передает телеканал "Россия 24". Начало траурной церемонии планировали на 10 часов утра, но затем перенесли на два часа раньше, чтобы все желающие могли попрощаться с любимым артистом.Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. Согласно воле артиста, его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери. В помещениях концертного зала не хватает места поклонникам артиста — они проходят вдоль сцены нескончаемым потоком, ненадолго останавливаясь только для того, чтобы возложить цветы. Сотни людей ждут своей очереди у входа.Не все венки уместились на сцене, передает ТАСС. В траурном конвое у гроба стоит военный почетный караул. На сцене выставлены награды и ордена Кобзона, под ними — надпись "Дедуле" из живых цветов. Церемонию сопровождала живая музыка в исполнении пианиста Левона Оганезова, затем ее сменили записи песен Кобзона.Проститься с Иосифом Кобзоном пришли, в частности, первая женщина-космонавт и коллега Кобзона по Госдуме Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, врач Леонид Рошаль, артист и продюсер Владимир Винокур, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 1 Сен 2018 в 3:07 PDTПевица Алла Пугачева опубликовала в "Инстаграме" фотографию молодого Кобзона, написав, что в ее сердце он останется именно таким.