В воскресенье, 2 сентября, в рамках чемпионата России по футболу состоятся четыре матча. В центральной игре 6-го тура в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе встретятся местный Зенит и московский Спартак. На матче ожидается аншлаг.

В воскресенье, 2 сентября, в рамках чемпионата России по футболу состоятся четыре матча. В центральной игре 6-го тура в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе встретятся местный "Зенит" и московский "Спартак". На матче ожидается аншлаг.В 12:30 мск на официальном сайте продаж билетов оставалось менее 300 свободных мест. Напомним, что арена "Санкт-Петербург" при этом по официальным данным вмещает более 64 тысяч болельщиков.Встреча начнется в 19:00 мск. Сейчас в таблице чемпионата с 15 очками лидирует "Зенит", который одержал пять побед в пяти матчах. "Спартак" с 13 баллами на данный момент тоже не потерпел ни одного поражения и делит второе место с "Ростовом", который провел на игру больше.