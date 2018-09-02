Президент РФ Владимир Путин рассказал, что существуют стандартные схемы ведения межгосударственных переговоров, но на практике происходят случаи, выходящие за общепринятые рамки. Об этом он заявил в центре Сириус, где общался с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что существуют стандартные схемы ведения межгосударственных переговоров, но на практике происходят случаи, выходящие за общепринятые рамки. Об этом он заявил в субботу в образовательном центре "Сириус", где общался с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.Один из участников встречи попросил президента поделиться опытом ведения государственных переговоров. Путин на это ответил, что все люди ведут себя по-разному, в том числе и на переговорах, и привел пример из собственной практики, не называя конкретных фамилий и региона, где имел место данный случай.По словам главы государства, было это на встрече с коллегами, в ходе дискуссии по одной из очень важных, как сказал Путин, ключевых региональных проблем. На переговорах присутствовали главы государств этого региона. Спорили лидеры часа четыре, рассматривали детали, а потом решили прерваться и вернуться к этой теме позже.По его словам, после паузы дискуссия открылась вновь, продолжил президент. "И вдруг один из моих коллег в присутствии других мне говорит: "Ну, что мы здесь все спорим да спорим? Давай, мы с тобой сейчас договоримся, а они согласятся, куда им деваться", — приводит слова Путина ТАСС.Такая постановка вопроса, по признанию российского лидера, стала для него полной неожиданностью. "Все же здесь, хоть бы мне на ухо сказал", — смеясь, возмутился Путин. Он "столь заманчивое предложение" отверг, поскольку все собравшиеся — это лидеры стран, с которыми президенту РФ предстояло вместе работать дальше, и у всех есть законные интересы, без учета которых ни одно решение не могло бы считаться достаточно надежным и стабильным". Правда, оговорился президент, это был, пожалуй, единственный раз, добавив, что, как правило, международные переговоры идут по традиционному сценарию.Вести международные переговоры главе государства помогает и опыт работы в разведке. "Помогает, серьезно помогает", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В частности, президент отметил пользу аналитики.Путин, кроме того, признался, что изменил отношение к деловому костюму, но, тем не менее, считает, что поговорка о встрече по одежке, а проводах по уму не теряет своей актуальности, отмечает РИА Новости. "Внешний вид имеет значение", — сказал президент.