У выходца из Афганистана, который 31 августа устроил поножовщину на центральном вокзале Амстердама, были террористические мотивы, заявили власти столицы Нидерландов.

У выходца из Афганистана, который 31 августа устроил поножовщину на центральном вокзале Амстердама, были террористические мотивы, передает ТАСС со ссылкой на власти столицы Нидерландов.В результате нападения ранены двое американских граждан, они пострадали от пуль полицейских, которые вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить нападавшего. Ранения американцев оцениваются как серьезные, но не опасные для жизни. Сам террорист тоже в больнице, под полицейским наблюдением, его допрашивают.О преступнике известно, что он 19-летний выходец из Афганистана, имеет вид на жительство в Германии.