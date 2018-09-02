Адвокаты певицы Наташи Королёвой отправили документы в Европейский суд по правам человека, требуя отменить решение украинских властей о запрете на въезд артистки в страну.

Адвокаты певицы Наташи Королёвой отправили документы в Европейский суд по правам человека, требуя отменить решение украинских властей о запрете на въезд артистки в страну. Королеву, родившуюся в Киеве, Служба безопасности Украины в 2016 году лишила возможности посетить родину сроком на пять лет. Впрочем, в 2017 году она смогла приехать и похоронить бабушку, пишет РИА Новости.Королева надеется на "здравый смысл" суда, потому что считает себя "без вины репрессированной". "Я считаю, что правда должна восторжествовать", — заключила артистка.Ранее Окружной административный суд Киева вынес решение предоставить Королевой мотивационные документы о причине запрета посетить Украину.Украинские власти составили "черный список" из 113 российских артистов. Им запрещено посещать Украину из-за "угрозы национальной безопасности", в основном, посещения полуострова Крым.