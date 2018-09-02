Ночное ЧП в аэропорту Сочи, где пассажирский Boeing авиакомпании UTair при посадке в рекордные дождь и грозу не только выкатился за пределы полосы, но еще и загорелся. Что испытали 170 человек на борту?

Ночное ЧП в аэропорту Сочи, где пассажирский Boeing авиакомпании UTair при посадке в рекордные дождь и грозу не только выкатился за пределы полосы, но еще и загорелся. Что испытали 170 человек на борту?Первые секунды эвакуации. Пассажиры быстро покидают горящий лайнер. Прыгают вниз прямо с крыла. Экипаж действует четко, организуя спасение. Несколько минут — и пожарные сбивают пламя с фюзеляжа.Все произошло в три часа ночи. Рейс из Москвы заходит на посадку и вновь поднимается вверх. Метеоусловия — хуже некуда: ливень, гроза. Несколько самолетов уже ушли на запасной аэродром.Командир лайнера принимает решение: нужно сажать самолет. Сочинский аэропорт очень непростой: горы, развернуться здесь сложно. Пилоты выполняют четкий маневр, лайнер заходит на второй круг, делает разворот, начинает снижаться.Шасси касаются асфальта. Но самолет, едва сбавив скорость, продолжает нестись вперед. Он преодолевает взлетно-посадочную полосу, пересекает хорошо утрамбованную грунтовую полосу безопасности и выкатывается прямо в русло реки Мзымта.Пассажиров быстро доставляют в здание аэропорта. Все живы. Но есть пострадавшие — их отправляют в больницы. 70-летнюю женщину с травмой позвоночника спецвертолетом эвакуировали в Краснодар, где провели срочную операцию.Всех размещают в ближайшей гостинице, кормят, согревают горячим чаем, работают психологи. Люди начинают приходить в себя. Весь этот ужас теперь — воспоминание, и можно спокойно рассказать, как они уже начали аплодировать пилотам, сумевшим приземлиться, — и вдруг…"Был очень сильный удар, загорелось что-то под крылом. Все стали вскакивать с мест, паника была. Потом все стали бежать к аварийным выходам. Пошла вибрация с левой стороны. Загорелся двигатель, пламя. Люди открыли запасной люк и стали прыгать в воду. Сильнейший ливень был, вода ручьем текла", — вспоминают пассажиры.То, что метеоусловия были на грани, признают и специалисты. Самолет, едва коснувшись асфальта, продолжает нестись вперед, не оставляя тормозного пути."В районе аэродрома были сложные метеорологические условия. Они характеризовались сильной облачностью. Были грозы, обильный ливень, сильные порывы бокового ветра", — отметил Сергей Извольский, советник руководителя Росавиации."Когда полоса залита ливневыми осадками, при торможении с самолета образуется акваэффект, который сводит к нулю торможение самолета", — рассказал Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР.Расследованием происшествия займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Приоритетная версия — плохие погодные условия, хотя эксперты не исключают и техническую неисправность. Главное — все пассажиры остались живы. Про такие случаи говорят: чудо. Но если бы не работа экипажа, слаженно, четко организовавшего спасение, если бы не оперативные действия авиаторов, пожарных, врачей, этого чуда могло не быть.