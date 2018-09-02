В официальном аккаунте рэпера Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие кадры пришлись не всем.

В официальном аккаунте рэпера Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие кадры пришлись не всем.Общественность окончательно перестала понимать, что происходит в личной жизни рэпера Тимати и его спутницы Анастасии Решетовой. В Сети ходили слухи, что пара распалась. Называли даже нового избранника красавицы – дескать, им стал некий 19-летний сын миллиардера.Сами Тимати и Решетова происходящее комментировали крайне туманно. И вот, на странице рэпера в Instagram появились кадры с их совместной откровенной фотосессии. У переживавших за личную жизнь исполнителя и модели отлегло от сердца. Однако Рустам Солнцев, скандально известный участник телепроекта "Дом-2", уверен, что разрыв между возлюбленными был настоящим и примирением дело даже не пахнет.Анастасию Решетову он упорно называет бывшей девушкой Тимати, а ее нынешним парнем – 19-летнего молодого человека. Впрочем, не это оказалось центральной темой для Солнцева. Он заявил, что девушка выглядит намного старше, чем ее спутники."Она не выглядит его девушкой. Все также мамой. Это же призвание, быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера!", – цитирует Рустама Солнцева. "И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…", – добавил он.