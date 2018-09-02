Два грузовика столкнулись на трассе между Черняховском и Калининградом – инцидент попал в объектив регистратора, установленного в кабине одного из транспортных средств, ставшего участником ДТП. По счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.

В сети появились кадры с регистратора одного из участников серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 августа в районе поселка Талпаки в Гвардейском районе Калининградской области.Судя по всему, водитель грузовика, решивший развернуться, не заметил фуру, двигавшуюся по трассе и буквально перекрыл ей дорогу.Через несколько мгновений после начала опасного маневра, в исполнении 40-летнего мужчины, управлявшего песковозом, в его транспортное средство врезался грузовик-рефрижератор, чей груз – замороженная рыба, рассыпался по дороге и временно перекрыл движение.Как сообщают СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.