В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США по теннису. Российско-латвийский дуэт Анастасия Павлюченкова – Анастасия Севастова вышел в третий круг в соревнованиях пар.

В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США по теннису. Российско-латвийский дуэт Анастасия Павлюченкова – Анастасия Севастова вышел в третий круг в соревнованиях пар.Во встрече третьего круга две Анастасии одержали победу над словацкой парой Викторией Кузьмовой и Магдаленой Рыбариковой — 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). В третьем круге соперницами Павлюченковой и Севастовой станут американки Кэролайн Доулхайд и Кристина Макхэйл.Вслед за российско-латвийской парой в третий круг вышла российско-чешская – Екатерина Макарова – Люция Градецкая. Екатерина и Люция взяли верх над дуэтом Шуко Аояма (Япония) — Дуань Инъин (Китай) 3:6, 6:4, 7:5. Им предстоит сыграть с интернациональной парой — Магда Линетт (Польша) и Айла Томлянович (Австралия).