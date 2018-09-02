Букеты были упакованы в черные мусорные пакеты

Букеты были упакованы в черные мусорные пакетыБукеты от школьников оказались в мусорной контейнере возле школы №13 в городе Буе Костромской области, сообщают очевидцы в социальной сети.Фото с цветами в мусорном контейнере были опубликованы вечером 1 сентября в группе «Подслушано Буй» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что букеты упакованы в черные мусорные пакеты.Пост набрал более шести тысяч просмотров и 180 комментариев.