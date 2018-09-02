В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, особое внимание было уделено особенностям движения при перевозке детей...

Заместитель командира роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Владимир Машков провел с водительским составом парка «Южный» ГУП «Мосгортранс» профилактическую беседу. Мероприятие прошло в рамках рейда «Снова в школу».В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, особое внимание было уделено особенностям движения при перевозке детей, безопасном поведении детей в общественном транспорте, повышенном внимании к находящимся на дорогах детям и обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.На встрече Владимир Машков довел сведения о состоянии аварийности на территории столичного региона и Южного округа в частности, а также в очередной раз напомнил водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения на дороге.«На дороге нужно быть предельно внимательными, не следует игнорировать дорожные знаки, сигналы светофоров и разметку. Необходимо следить за соблюдением скоростного режима. Заметив ребенка впереди своего транспортного средства на проезжей части, обочине или тротуаре, нужно принять все меры предосторожности во избежание ДТП. Не подвергайте жизни детей опасности!», – отметил автоинспектор.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22