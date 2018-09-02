В воскресенье министерство обороны Украины сообщило о звонке пранкеров главе ведомства Степану Полтораку.

В воскресенье министерство обороны Украины сообщило о звонке пранкеров главе ведомства Степану Полтораку, пишет РИА Новости. Как заявили в минобороны, "российские пранкеры" подделали голоса известных людей.Украинцы считают, что розыгрыш имел целью заставить министра прокомментировать убийство главы ДНР Александра Захарченко. Они хотели "переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", уверены в минобороны.