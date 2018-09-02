Путин не уверен в целесообразности запрета на гаджеты в школах, обещает обсудить идею с министром просвещения.

Российский лидер Владимир Путин собирается обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой идею запрета гаджета в школах.Путин не уверен в том, что такая мера необходима, практики пока нет, поэтому обсуждать результаты сложно. Но любые достижения необходимо использовать в процессе обучения.Об этом российский глава заявил в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус" в Сочи, передает "Интерфакс".