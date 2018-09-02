Донецкая народная республика отдает последнюю дань памяти своему лидеру - Александру Захарченко, погибшему в результате теракта. Панихида проходит в зале Театра оперы и балета в центре Донецка.

Донецкая народная республика отдает последнюю дань памяти своему лидеру — Александру Захарченко, погибшему в результате теракта. Панихида проходит в зале Театра оперы и балета в центре Донецка.Проститься с главой ДНР пришли министры, депутаты, главы местных администраций, военные, работники предприятий Донбасса, пенсионеры, студенты и школьники. По сообщению Донецкого агентства новостей, почтить память главы республики пришли несколько тысяч человек, и очередь продолжает расти. В руках у людей гвоздики и розы с траурными лентами.После церемонии прощания начнется траурное шествие по улице Артема — главной в Донецке, передает ТАСС. Автомобиль с телом Захарченко проедет до здания администрации главы ДНР, а затем направится на кладбище, где пройдут похороны. Автомобильное движение в центре Донецка перекрыто, безопасность обеспечивают сотни сотрудников силовых структур ДНР.Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка вечером 31 августа. Вместе с ним погиб его телохранитель. По данным МЧС ДНР, после взрыва были госпитализированы шесть человек, еще пятеро пострадавших от госпитализации отказались. Один из госпитализированных пострадавших — глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.Правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых, которые рассказали о причастности Киева к произошедшему теракту. Обязанности главы республики исполняет Дмитрий Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера ДНР.