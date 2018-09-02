Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев побывали на церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Прощание с ним проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Согласно воле артиста, его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Президент России Владимир Путин побывал на церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Певец скончался 30 августа на 81-м году жизни. Прощание с ним проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Согласно воле артиста, его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.Гражданскую панихиду уже посетили сотни людей, в том числе политики, деятели культуры, представители общественных и благотворительных организаций, руководители регионов. Многие поделились своими воспоминаниями об Иосифе Кобзоне.Владимир Путин почтил память Кобзона минутой молчания, постояв у гроба, и возложил букет у его подножия, передает ТАСС. Глава государства также высказал слова поддержки близким — вдове артиста Нинель Кобзон, их детям и внукам.После кончины Иосифа Кобзона Путин направил родным и близким артиста телеграмму с соболезнованиями, назвал произошедшее большим горем. По словам президента, Кобзон был поистине народным артистом, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства, он всей душой любил Родину, стремился всегда приносить пользу стране и бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке.Попрощаться с Иосифом Кобзоном приезжал и глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу артиста, он также побеседовал с его родными. В телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной Кобзона Дмитрий Медведев отметил: артист умел завоевывать настоящую любовь людей, так как чувствовал их боль и искренне хотел помочь. Песни Кобзона делали людей добрее, добавил Медведев.Среди прочих с Иосифом Кобзоном приехали лично проститься спикер Госдумы Вячеслав Володин, множество коллег артиста по нижней палате парламента, в том числе олимпийский чемпион Александр Карелин, футбольный тренер Валерий Газзаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, полярник Артур Чилингаров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, известный хоккеист Владислав Третьяк и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.Телеграммы с соболезнованиями в связи с кончиной Иосифа Кобзона в числе прочих прислали лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом, передает "Интерфакс", сообщил ведущий церемонии прощания — бывший министр культуры России Михаил Швыдкой.