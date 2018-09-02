Во время встречи с олимпиадниками и их наставниками в Сочи президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ. По мнению российского лидера, с ним всегда было не все в порядке.

Во время встречи с олимпиадниками и их наставниками в Сочи президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ. По мнению российского лидера, с ним всегда было "не все в порядке". В частности, главе государства не нравится, что творчества в рамках ЕГЭ немного.Несмотря на это, отметил Путин, плюсы тоже есть. Например, Единый государственный экзамен позволяет ребятам со всей страны поступать в лучшие вузы страны, передает РИА Новости.Ранее президент поздравил ребят с 1 сентября и порекомендовал им почитать Гоголя, Куприна, Толстого, Чехова. Кроме того, он посоветовал им "книгу без букв" – так президент назвал музыку.