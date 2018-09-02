Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками рассказал, что каждый раз смеется, перечитывая произведения Николая Гоголя.

Российский лидер Владимир Путин, встречаясь в Сочи с победителями олимпиад прошедшего учебного года, сказал, что с удовольствием перечитывает Николая Гоголя и смеется.Но любимых книг, спектаклей и музыки у него много, и в каждом что-то обращает на себя внимание.Из классики Путин посоветовал ребятам прочитать "Гранатовый браслет" Александра Куприна, произведения Антона Чехова и "Войну и мир" Льва Толстого.Особую роль в воспитании личности Путин отвел музыке, которую назвал "книгой без букв", передает РИА Новости.