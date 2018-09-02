В воскресенье, 2 сентября, свой 55-й день рождения отмечает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Поздравительную телеграмму наставнику национальной команды отправил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления приведен на сайте Кремля.

В воскресенье, 2 сентября, свой 55-й день рождения отмечает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Поздравительную телеграмму наставнику национальной команды отправил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления приведен на сайте Кремля.В письме глава государства отметил, что Черчесов проявил себя как талантливый игрок и надежный вратарь. Кроме того, Путин заявил, что Черчесов "многое сделал для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира". По словам президента, главному тренеру удалось создать внутри команды "комфортный психологический климат" и зарядить игроков на результат."Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков", — говорится в телеграмме.Кроме того, Путин пожелал Черчесову здоровья, благополучия и удачи.К поздравлениям присоединились Международная федерация футбола (ФИФА) и московский "Спартак", за который Черчесов провел одни из самых ярких лет в карьере"Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола", — говорится в сообщении на странице "красно-белых" в Twitter.