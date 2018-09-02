В воскресенье, 2 сентября, свой 55-й день рождения отмечает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Поздравительную телеграмму наставнику национальной команды отправил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления приведен на сайте Кремля.
В воскресенье, 2 сентября, свой 55-й день рождения отмечает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Поздравительную телеграмму наставнику национальной команды отправил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления приведен на сайте Кремля.
В письме глава государства отметил, что Черчесов проявил себя как талантливый игрок и надежный вратарь. Кроме того, Путин заявил, что Черчесов "многое сделал для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира". По словам президента, главному тренеру удалось создать внутри команды "комфортный психологический климат" и зарядить игроков на результат.
"Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков", — говорится в телеграмме.
Кроме того, Путин пожелал Черчесову здоровья, благополучия и удачи.
К поздравлениям присоединились Международная федерация футбола (ФИФА) и московский "Спартак", за который Черчесов провел одни из самых ярких лет в карьере
"Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола", — говорится в сообщении на странице "красно-белых" в Twitter.