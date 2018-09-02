Президент России Владимир Путин признался, что источником вдохновения в его жизни являются успехи родной страны. Любой успех России меня не просто вдохновляет, а окрыляет, — заявил глава государства в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в центре Сириус.

Президент России Владимир Путин признался, что источником вдохновения в его жизни являются успехи родной страны."Любой успех России меня не просто вдохновляет, а окрыляет", — заявил глава государства в субботу в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Слова президента цитирует "Интерфакс".Путин выразил пожелание, чтобы России добивалась таких результатов, которые для других стран пока недостижимы. "И такая возможность у нас есть", — подчеркнул он.Президент также высказал мнение, что образовательный центр "Сириус" мог бы поддержать одаренных школьников и студентов при их дальнейшем трудоустройстве. При этом, по его мнению, очень важно, чтобы молодые специалисты сами понимали, где хотят работать и каким видят свое будущее.В ходе встречи один из участников встречи представился, сказав, что его зовут Владимир Петров и что он из Санкт-Петербурга. "И меня — Владимир, я тоже из Петербурга", — ответил Путин. "Я золотой медалист международной олимпиады по математике", — продолжил молодой человек. "А я нет, жалко", — рассмеялся глава государства.Собеседник президента заговорил об "утечке мозгов" и сложностях с трудоустройством для молодых специалистов. Путин в ответ сказал, что в "Сириусе" находится большое количество представителей крупных компаний, которые приехали в том числе на поиски будущих сотрудников, передает РИА Новости.Ранее в центре "Сириус" Путин лично поздравил 16-летнего пианиста Ивана Бессонова с победой в финале конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, известном также как классическое "Евровидение".