Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками в образовательном центре Сириус в Сочи рассказал, в каком дворе он жил в юности. Я жил во дворе в прямом смысле колодце, — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками в образовательном центре "Сириус" в Сочи рассказал, в каком дворе он жил в юности. Он отметил, что считает одним из главных богатство человеческого общения, которое начинается с детства, в том числе в дворовых коллективах. А городская архитектура, по мнению главы государства, на отношения между людьми вовсе не влияет."Я жил во дворе в прямом смысле колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком. Там у нас дома ХIХ века", — приводит слова Путина РИА Новости.Президент отметил, что на развитие дворовых территорий выделяются средства из госбюджета — это 5 миллиардов рублей. Правда, он признал, что этого не хватит на обустройство всех российских дворов, и предложил региональным органам власти также подключиться к решению этого вопроса.Путин, кроме того, признался, что в детстве не мечтал о президентстве. Но учиться ему нравилось. По словам президента, у него было в основном "дворовое детство", и он любил находиться в коллективе, а сам коллектив был хороший. "На самом деле это большое значение имеет", — подчеркнул глава государства.Президент рассказал, что до сих пор вспоминает многих преподавателей, которым благодарен за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы.