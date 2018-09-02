Как говорил профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах. Вложивший в уста героя своей повести эти слова, Михаил Булгаков сам ощутил нечто подобное на себе: писателю не давали работать, его произведения запрещали и в итоге прожил он совсем недолгую жизнь, но оставил после себя произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы.

Как говорил профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах. Вложивший в уста героя своей повести эти слова, Михаил Булгаков сам ощутил нечто подобное на себе: писателю не давали работать, его произведения запрещали и в итоге прожил он совсем недолгую жизнь, но оставил после себя произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы.Жизнь Михаила Афанасьевича была вполне себе безоблачной,пока он работал по специальности. После учебы на медицинском факультетеКиевского университета работал врачом и в этом качестве даже принимал участие вбоях Первой мировой.Потом возвратился в Киев, где начал частную практику какврач-венеролог. Во время Гражданской войны записался добровольцем в офицерскиедружины для защиты Киева, а в феврале 1919 года был мобилизован как военныйврач в армию Украинской Народной Республики.Начав писать небольшие рассказы в 1921 году, Булгаков такохарактеризовал первые драматургические опыты: "Я запоздал на четыре года стем, что я должен был давно начать делать – писать".В декабре 1917 года Булгаков впервые приехал в Москву ксвоему дяде, известному московскому врачу-гинекологу Покровскому, ставшемупрототипом профессора Преображенского в "Собачьем сердце".Через несколько летстолица захватила его: он начал сотрудничать со столичными газетами ижурналами. Очерки и фельетоны Булгакова печатали "Гудок", "Возрождение","Красный журнал для всех".Но в начале 20-х годов писатель впал в немилость. В 1926 году ОГПУ провело в квартире Булгакова и изъяло рукопись повести "Собачье сердце".В прессе началась критика творчества Булгакова. По егособственным подсчетам, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и всего триблагожелательных. Примечательно ,что средикритиков были влиятельные литераторы и чиновники от литературы – Безыменский,Авербах, Шкловский, Керженцев, Киршон и другие.Преуспел в травле Булгакова не менее маститыйлитератор, коллега по цеху Владимир Маяковский. Вершиной развязанной кампании сталразнос певцом Революции пьесы "Дни Турбиных", поэт предлагалпролетариям срывать спектакли во МХАТе.Булгаков был близок к самоубийству, нопо иронии судьбы его опередил сам Маяковский. Уход из жизни его недругавдохновил писателя продолжать писать "Мастера и Маргариту", где поэтуон отвел роль Иуды.К началу 30-х годов произведения Булгакова пересталипечатать, его пьесы изымались из репертуара театров. Были запрещены кпостановке "Бег", "Зойкина квартира", "Багровыйостров", спектакль "Дни Турбиных" снят с репертуара. Булгаковобратился к властям с просьбой об эмиграции.С этого момента здоровье мастера стало резкоухудшаться, он стал терять зрение. Врачи диагностировали у Булгакова серьезноезаболевание почек. Он начал употреблятьморфий, прописанный ему в 1924 году для снятия болевых симптомов.В этот жепериод писатель начал диктовать жене последний вариант романа "Мастер иМаргарита". Следы морфия были обнаружены на страницах рукописи спустя тричетверти века после смерти писателя.10 марта 1940 года Булгакова не стало, ему было всего48 лет. На его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве стоит камень,прозванный голгофой, который ранее стоял на могиле Николая Гоголя.