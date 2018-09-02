В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Продолжает борьбу за трофей Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, вышедший в четвертый круг турнира.

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Продолжает борьбу за трофей Большого шлема вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, вышедший в четвертый круг турнира.Пятикратный победитель US Open Роджер Федерер оказался сильнее австралийца Ника Киргиоса. Для победы в трех партиях 6:4, 6:1, 7:5 36-летнему Федереру понадобились 1 час и 44 минуты. В четвертом круге Роджера ждет еще один австралиец Джон Милмэн. Роджер Федерер пять раз подряд выигрывал Открытый чемпионат США. Ему не было равных с 2004 по 2008 годы.В женском одиночном турнире шагнула в четвертый раунд словачка Доминика Цибулкова, переигравшая немку Ангелику Кербер со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 13 минут. В четвертом раунде Цибулковой предстоит сыграть с американкой Мэдисон Киз.