Российские фигуристы заняли первые три места на проходящем в австрийском Линце этапе юниорского Гран-при среди спортивных пар. Победителями стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, получившие от судей 180,59 баллов.

Российские фигуристы заняли первые три места на проходящем в австрийском Линце этапе юниорского Гран-при среди спортивных пар. Победителями стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, получившие от судей 180,59 баллов.Костюкович и Ялин первенствовали как в короткой, так и в произвольной программах. Следом за ними на пьедестале расположился тандем Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота, который заработал 166,11 балла, и дуэт Алины Пепелевой с Романом Плешковым. В их активе 158,40 балла.