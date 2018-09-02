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<a href="http://33live.ru/novosti/02-09-2018-rossiya-xochet-soxranit-pensionnuyu-sistemu-dlya-vsex.html" target="_blank">Россия хочет сохранить пенсионную систему для всех</a> - Как ни странно, через один международный аспект зайдем и на такую большую сейчас внутрироссийскую тему, как повышение пенсий через повышение пенсионного возраста.