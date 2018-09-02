Как ни странно, через один международный аспект зайдем и на такую большую сейчас внутрироссийскую тему, как повышение пенсий через повышение пенсионного возраста.
Как ни странно, через один международный аспект зайдем и на такую большую сейчас внутрироссийскую тему, как повышение пенсий через повышение пенсионного возраста. Государственной пенсионной системы нет даже в такой динамично развивающейся стране, как Китай. Как же нет?! Есть в государственных корпорациях. Да, в государственных корпорациях есть. А пенсии, как государственной системы для всех нет. Для того чтобы сохранить именно для всех, пенсионный возраст повысили не только в богатой Европе, но и почти везде в СНГ или, например, в такой очень похожей на нас по доходам стране "большой двадцатки", как Аргентина. Вот и Россия хочет сохранить систему именно для всех. Но как? В том числе об этом говорил в своем телеобращении Владимир Путин.
"Как известно, многие эксперты считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей. Потому что — сейчас это уже ясно — государству рано или поздно все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения: безо всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны. Мы должны развиваться, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения — сегодняшних и будущих пенсионеров. Предложения, о которых я сказал, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу", — отметил глава государства.
Но адресат предложений президента не только Дума. Да, именно на Охотном ряду предстоит обсудить поправки, касающееся того, чтобы женщины выходили на пенсию все-таки не в 63, а в 60. Там же обсудят другие предложения президента: право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, шахтеров, работников горячих цехов и тому подобное, гарантии гражданам старших возрастов на рынке труда и так далее. Но еще речь идет о том, чтобы сохранить все действующие региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, на приобретение лекарств. Вот здесь президент обращался уже не к Думе, а к губернаторам. Вот здесь президент обращался уже не к Думе, а к губернаторам. Что в ответ? "Вести в субботу" обратились и к тем, кого можно считать уже старожилами губернаторского корпуса, и к новым главам регионов.
"Конечно, мы будем сохранять региональные льготы, — отметила Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области. — Сейчас будет готовиться очередной бюджет. Это льготы, которые касаются ЖКХ, лекарств, проезда. Все они будут учтены. Конечно, по каждой категории уходящей еще надо будет посмотреть. У нас сейчас 461 тысяча пенсионеров. Будут уходить где-то 14 с лишним тысяч. Мы должны предусмотреть переобучение, работу с работодателями. Если кто хочет еще работать, ради бога. Может, кто-то хочет с внуками посидеть. Думаю, по каждой категории мы поработаем дополнительно и ответим на все вопросы людей, которые у них будут".
"В чем задача региональных властей на сегодняшний день? Прежде всего, выполнить поручение президента и все меры региональной поддержки людям пенсионного возраста, которые у нас существовали, применить к населению, к той категории людей, которые достигнут пенсионного возраста — у женщин — 55 лет, у мужчин – 60 — не привязываясь к моменту выхода на пенсию. Это прежде всего оплата услуг ЖКХ — наибольшая сумма идет именно туда. Это расширенный пакет медицинских услуг для лиц пенсионного возраста. Это скидки на проезд. У нас эта льгота монетизирована в основном, люди получают в виде денег эту услугу. Бесплатный проезд либо 50-процентная скидка на проезд с пригородном транспорте. И это имущественные налоги. Вот в части имущественных налогов, возможно, мы посмотрим и более широко их применим, просто сейчас необходимо некоторые расчеты провести", — сказал губернатора Воронежской области Александр Гусев.
По словам главы Татарстана Рустама Миниханова, все, что положено от региональной власти, будет реализовано. "Льгот в общей совокупности где-то под 6,8 миллиарда рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но однозначно я могу заверить, что все виды льгот, которые приняты в нашей республике будут реализованы", — сказал Миниханов.
"Несомненно, в нашей Тюменской области все льготы, все меры социальной поддержки, которые предусмотрены для пенсионеров, будут сохранены. При этом мы перейдем к поддержке по возрастному принципу. То есть все женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет, сохранят все существующие льготы по налогам, все существующие ежемесячные выплаты, доплаты за жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки, которые сегодня в нашей области присутствуют", — заверил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Я, кстати, посчитал. Лично я бы смог выйти на пенсию в 62 года. Не знаю, хорошо это или плохо, но я рано начал работать, а еще одно предложение президента — возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа. Сейчас для женщин — 40 лет, для мужчин — 45. А станет соответственно 37 и 42. Другое дело, что я сам, на загадывая, собираюсь работать до упора.