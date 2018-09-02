Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня.

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, который осуществляется в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, показал, что за последние сутки не менее 25 раз нарушался режим прекращения огня. Огонь зафиксирован в провинциях Латкия (11), Алеппо (12), Хама (2).За последние сутки Центром по примирению враждующих сторон оказана медицинская помощь 142 жителям.Меморандум подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года в целях скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и формирования благоприятных условий для политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике.