Специалисты вывезли с острова Большой Тютерс в Финском заливе батарею германских зенитных пушек FlaK 18.

На острове Большой Тютерс в Финском заливе была проведена уникальная операция.Вертолеты Ми-26 ЗВО вывезли на внешней подвеске исторические артефакты – батарею немецких зенитных пушек FlaK 18 времен ВОВ.Из-за резких порывов ветра перевозка затруднялась, однако артефакты доставлены в целости и сохранности и станут музейными экспонатами.Батарею на острове обнаружили в рамках экспедиции "Гогланд-2018", она лежала под слоем песка в 5 метров.Комплексная экспедиция "Гогланд" в течение последних пяти лет при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области исследует 14 внешних островов Финского залива, передает ТАСС.