В Концертном зале им. Чайковского проводили в последний путь певца Иосифа Кобзона.

В Концертном зале им. Чайковского проводили в последний путь певца Иосифа Кобзона. Собравшиеся стоя попрощались с любимым артистом аплодисментами и криками "Браво", пишет "Интерфакс". На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Они почтили память Кобзона минутой молчания и возложили букеты,Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в прощальной речи напомнил, что Иосиф Кобзон помогал людям не только творчеством, но и работой в качестве депутата.Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что очередь на церемонию прощания с Кобзоном показывает важность артиста для поклонников. "Он вошел в мировую историю культуры своим мастерством и талантом, он вошел в часть жизни многих людей", — сказала Голодец.Музыкант и композитор Александр Розенбаум назвал Кобзона символом страны. Розенбаум напомнил, что певец связан с очень многими важными событиями в истории России. Музыкант также отметил, что Кобзон "не пел бесхудожественности, он не пел бескультурности".Скульптор Зураб Церетели уверен, что образ Иосифа Кобзона необходимо "оставить в веках". "Это будет мой вклад любви к Иосифу Давыдовичу", — сказал Церетели.