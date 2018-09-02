Продюсер Максим Фадеев обратил свое внимание на такое явление, как бодипозитив. Повальное увлечение таким мировоззрением стало модным как раз в тот момент, когда он сбросил 70 килограммов.

Продюсер Максим Фадеев обратил свое внимание на такое явление, как бодипозитив. Повальное увлечение таким мировоззрением стало модным как раз в тот момент, когда он сбросил 70 килограммов.Забавным наблюдением поделился Максим Фадеев с подписчиками на своей странице в Instagram. Продюсер уделил внимание модным тенденциям и изменениям стандартов красоты."Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив🤧", – посетовал он под снимко журнала Cosmopolitan со 155-килограммовой моделью Тесс Холлидей на обложке. Он поинтересовался у своих подписчиков мнением об этом веянии и задал вопрос: "Где вообще грань этой тенденции?".Подписчики продюсера, судя по всему. как и сам он, новым странным увлечением оказались буквально раздавлены. Комментаторы признались. что в современном мире. с его стремительно меняющимися понятиями о норме и красоте, просто не успевают ориентироваться.При этом многие отметили, что проблема лишнего веса заключается не столько в эстетической стороне вопроса, сколько в опасности для здоровья. "Сердце , сосудистая и опорно-двигательная системы должны работать без лишней нагрузки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "стройное тело -это не только эстетично , но это больше возможностей, больше здоровья!", "По моему мнению,здоровье-вот единственная важная тенденция! 😌", – выразили свою точку зрения подписчики.Отметим, такое явление как бодипозитив сформировалось вокруг борьбы с навязанными стандартами красоты. Людям объясняли, что не стоит стесняться шрамов, растяжек на теле, отсутствия конечностей и других особенностей, которые раньше общество причисляло к недостатком. В современном виде самая заметная часть движения состоит из представительниц прекраснейшей половины человечества, которые отчаянно сражаются с патриархальными устоями за свое право иметь лишний вес и не брить волосы на ногах и подмышках.Критики бодипозитива отмечают, что начавшееся как разумное стремление, движение быстро приобрело опасную направленность, ведь лишний вес оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека. Впрочем. ярые последовательницы этой парадигмы отрицают результаты исследований, в которых говорится о том, что лишние килограммы провоцируют сердечные болезни, вызывают дополнительную нагрузку на суставы и внутренние органы человека. а также повышают риск развития онкологических заболеваний.