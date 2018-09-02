Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме в Монце. Россиянин показал 12 результат, но считает, что гонка не была для него лучшей.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме в Монце. Россиянин показал 12 результат, но считает, что гонка не была для него лучшей."Лично для меня эта сессия не была наилучшей, — признается Сироткин, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Williams. – Вчера скорость нашего болида была более многообещающей, недели сегодня. Думаю, что я слегка потерял в базовой скорости. И, если честно, мы потеряли достаточно много времени. Местами это было очевидно, баланс в поворотах становился другим. Словом, сессия была сложная, я не очень доволен".Напомним, что обладателем поул-позиции Гран-при Италии стал финн Кими Райкконен из Ferrari.