В 16 местах Идлибской зоны деэскалации в Сирии за минувшие сутки были зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В 16 местах Идлибской зоны деэскалации в Сирии за минувшие сутки были зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.Выступая на брифинге в субботу вечером, он заявил, что количество нарушений режима прекращения боевых действий в этой зоне не уменьшается. Под обстрелы незаконных вооруженных формирований попадают населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, а также северо-западные окраины города Алеппо.По словам Савченко, за прошедшие сутки в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор российские военные врачи оказали медпомощь 12 сирийцам, в том числе шестерым детям.Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1914 гуманитарных акций, общий вес гуманитарного груза составил 2953,31 тонны, приводит слова генерала РИА Новости.