В Казани матчем Ак Барс – СКА стартовал новый сезон регулярки Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион лиги завершил первую встречу в свою пользу, разгромив своего соперника со счетом 6:1.

В Казани матчем "Ак Барс" – СКА стартовал новый сезон "регулярки" Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион лиги завершил первую встречу в свою пользу, разгромив своего соперника со счетом 6:1.Счет в мачте был открыт уже на четвертой минуте, когда первую шайбу сезона забил шведский нападающий СКА Патрик Херсли. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова смогли отыграться только в середине второго периода – счет сравнял Альберт Яруллин.Впрочем, спустя шесть минут СКА уже вел с преимуществом в две шайбы, когда забивли Никита Гусев и Виктор Тихонов. В заключительном периоде питерские армейцы усилиями Ильи Каблукова, Николая Прохоркина и Наиля Якупова забили еще три гола и выиграли матч со счетом 6:1 и стали обладателями Кубка открытия.