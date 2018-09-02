Полицейские побывали в гостях у ребят, которые волею судьбы оказались без попечения родителей или вынуждены бороться со своими болезнями...

2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы. В преддверие праздника сотрудники ППС полиции побывали в детских домах и больницах в гостях у ребят, которые волею судьбы оказались без попечения родителей или вынуждены бороться со своими болезнями.Сотрудники патрульно-постовой службы УВД по ЮЗАО совместно с благотворительным фондом «Дети-бабочки» организовали акцию в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.В рамках акции сотрудники полиции посетили главное педиатрическое отделение России, в котором лежат дети с редким генетическим неизлечимым заболеванием – буллезным эпидермолизом. Маленьких пациентов называют «дети-бабочки», т.к. их кожа такая же хрупкая и тонкая, как крыло бабочки.Ни одного маленького пациента полицейские не оставили без внимания, все получили подарки. В игровой комнате сотрудники полиции пообщались с детьми, которые в свою очередь написали послание полицейским, где поздравили их с профессиональным праздником. В каждой палате гостей встречали с улыбкой и радостью.Стражи порядка УВД по ЗелАО накануне своего профессионального праздника посетили воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград».Полицейские познакомили ребят с работой кинолога, незаменимой во время охраны общественного порядка. Собака продемонстрировала знания различных команд и высокий уровень дрессировки. Дети с большим удовольствием примерили экипировку полицейского, посидели за рулем патрульной машины.По окончании встречи сотрудники полиции раздали ребятам памятки о том, как правильно вести себя с незнакомыми взрослыми и как не стать жертвой мошенников в Интернете, а также предупреждение о том, как делать безопасные селфи.Полицейские УВД по СЗАО провели экскурсию для воспитанников Центра поддержки семьи и детства. Ребятам продемонстрировали комнату истории УВД, дежурную часть, экспертно-криминалистический центр, а также новейшую спецтехнику, которую они используют в своей служебной деятельности.В музее УВД детям рассказали историю советской милиции и различные истории из личного опыта ветеранов, многие ребята изъявили желание вступить в ряды полицейских, когда вырастут.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве