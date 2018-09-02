Перед началом нового учебного года инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли знания ребят в сфере Правил дорожного движения...

В рамках профилактического рейда «Снова в школу» инспекторы дорожно-патрульной службы Южного округа в одном из парков, расположенных на Борисовских прудах, провели акцию «Стань заметнее», направленную на популяризацию использования светоотражающих элементов.В акции принял участия врио заместитель командира роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Андрей Демьянов. Во время проведения акции сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о правилах поведения на дороге.Перед началом нового учебного года инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли знания ребят в сфере Правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили ребятам насколько важную роль в темное время суток играют световозвращающие элементы для пешеходов.Ночью при движении с ближним светом фар, водитель способен заметить пешехода на расстоянии 25-50 метров. Если на пешеходе есть световозвращатель, это расстояние увеличивается в 4 раза - до 200 метров. Это дает водителю лишние 20 секунд для принятия решения. Риск наезда на пешехода в темное время суток снижается на 85 процентов. С родителями, сопровождающими своих детей проводились профилактические беседы, целью которых было объяснить, насколько важно наличие подобных элементов на одежде юного пешехода.В конце беседы ребятам подарили световозвращающие фликеры и пожелали безопасного учебного года!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81