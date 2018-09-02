В рамках профилактического мероприятия «Снова в школу» автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о безопасном поведении на дороге...

В рамках профилактического мероприятия «Снова в школу» автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о безопасном поведении на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного округа столицы побеседовали с маленькими пешеходами о правилах поведения на улице и во дворе, рассказали детям где, когда и как можно переходить проезжую часть и к чему могут привести нарушения Правил дорожного движения.Особое внимание инспекторы уделили необходимости применения светоотражающих элементов на одежде, рассказали, что даже маленький элемент повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и в темное время суток, что значительно снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.В завершение бесед дорожные инспекторы вручили всем участникам светоотражающие элементы, которые помогут стать ярче и заметнее на дороге.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81